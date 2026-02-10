Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Неизвестный домогался девушек на улицах российского города

В Рязани неизвестный домогался девушек на улице
Shutterstock

В Рязани возле остановки мужчина домогался проходящих мимо девушек. Об этом со ссылкой на местный Telegram-канал сообщает mk.ru.

Инцидент произошел возле остановки «Городская больница №4» на улице Есенина. Очевидцы рассказали, что неизвестный в желтой куртке схватил за интимное место незнакомую девушку — после этого у нее началась истерика. Злоумышленник также домогался других прохожих, количество пострадавших не уточняется.

До этого неизвестный пытался увезти на авто девушку-подростка в Петербурге, когда та шла из школы. Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отдел.

Ранее россиянин пытался изнасиловать 11-летнюю дочь знакомых после застолья.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!