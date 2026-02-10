Неизвестный домогался девушек на улицах российского города

В Рязани возле остановки мужчина домогался проходящих мимо девушек. Об этом со ссылкой на местный Telegram-канал сообщает mk.ru.

Инцидент произошел возле остановки «Городская больница №4» на улице Есенина. Очевидцы рассказали, что неизвестный в желтой куртке схватил за интимное место незнакомую девушку — после этого у нее началась истерика. Злоумышленник также домогался других прохожих, количество пострадавших не уточняется.

До этого неизвестный пытался увезти на авто девушку-подростка в Петербурге, когда та шла из школы. Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отдел.

Ранее россиянин пытался изнасиловать 11-летнюю дочь знакомых после застолья.