Зеленский разрешил гражданам старше 60 лет служить по контракту

Зеленский подписал указ о контрактной службе для лиц старше 60 лет
Anastasiia Smolienko/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым разрешил гражданам старше 60 лет проходить военную службу по контракту. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

Согласно указу, такие контракты о прохождении службы могут заключаться в период военного положения. При этом их длительность составит один год, но их можно продлить еще на год. После отмены военного положения договоры будут досрочно расторгнуты.

Несколькими часами ранее депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко заявил, что мобилизационного ресурса молодежи на Украине может хватить примерно на 1,5 года после смягчения правил выезда мужчин призывного возраста. По его словам, правительственное решение существенно повлияло на мобилизационные возможности страны.

7 февраля главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что территориальные центры комплектования обеспечивают около 90% от всей мобилизации военных в ряды ВСУ. По его словам, ориентировочно 10% военных в 2025 году шли в армию через рекрутинговые центры.

Ранее депутат Рады обвинил Зеленского в уничтожении украинцев.
 
