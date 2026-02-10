Неизвестный пытался увезти на авто девушку-подростка в Петербурге

В Петербурге 17-летнюю девушку попытался усадить в авто и увезти неизвестный. Об этом сообщает Telegram-канал «Дорожный инспектор».

Инцидент произошел на улице Костюшко в Московском районе города. Неизвестный мужчина на белом автомобиле стал приставать к несовершеннолетней, которая в этот момент шла из школы. Незнакомец настаивал, чтобы та села в его машину, и пытался усадить девушку в транспортное средство.

Позже правоохранителям поступило сообщение о драке — прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого в приставаниях к девушке. Также на месте находился отец школьницы.

Задержанного доставили в отдел полиции. Пострадавшая школьница вместе с матерью написали заявление по факту случившегося.

