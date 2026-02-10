«У казахстанского руководства плохо с памятью». Зачем Астана меняет конституцию?

В Казахстане запущен процесс разработки новой конституции, в рамках которой, по словам властей, пройдет демократизация государственной власти. Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что страна полностью откажется от суперпрезидентской формы правления. Также в рамках новой конституции будет изменен юридический статус русского языка. Что меняется в конституции Казахстана и при чем тут Дональд Трамп — в материале «Газеты.Ru».

Во вторник, 10 февраля, в рамках расширенного заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна расстается с суперпрезидентской формой правления.

«Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом»,

— сказал Токаев.

Он подчеркнул, что в проект новой конституции были внесены нормы, закрепляющие последовательность развития политической системы в рамках концепции «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство».

Проект новой конституции Казахстана был опубликован 31 января 2026 года. В числе центральных идей новой редакции Основного закона называются развитие образования и науки, поддержка культуры и инноваций, а также защита прав граждан в цифровой среде.

Предпосылкой для запуска реформ стали массовые протесты в январе 2022 года. Преобразования рассматриваются как часть курса на строительство «справедливого Казахстана».

Одним из пунктов обновленной конституции, который вызвал наибольшие опасения среди русскоязычного населения страны, стало юридическое изменение статуса русского языка.

Заместитель председателя конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов пояснил, что «в статье 9 новой конституции слово «тен» («равный») заменено на «катар» («наряду»)». Исходя из этого русский язык официально используется в Казахстане «наряду» с казахским.

Власти подчеркивают, что корректировка не означает пересмотра статуса русского языка и направлена исключительно на устранение разночтений между казахской и русской версиями проекта.

Максим Богодвид/РИА Новости

Кроме того, в рамках конституционной реформы планируется вернуть должность вице-президента, президент сможет назначать ряд руководителей без согласия парламента, сам парламент будет преобразован в однопалатный и будет состоять из 145 депутатов, будет расширен перечень оснований для ограничения права на мирные собрания.

В сентябре 2025 года президент Токаев заявил, что ведется работа над поправками к конституции. Предполагалось, что будут изменены около 40 статей Основного закона, но уже сейчас ясно, что количество изменений будет гораздо большим.

Забывают историю, разворачиваются к Западу

Менять конституцию — это безусловное суверенное право Казахстана, но есть моменты, на которые стоит обратить внимание и которые могут повлиять на Москву и отношения с Астаной, отметил депутат Госдумы, директор института стран СНГ Константин Затулин.

«С изменением конституции в Казахстане произойдет несколько важных внутриполитических переустройств, но об этом не стоит много говорить, так как это дело исключительно правительства и народа Казахстана. Однако есть моменты, которые могут оказать влияние на отношения Москвы и Астаны», — подчеркнул депутат в беседе с «Газетой.Ru» .

Он напомнил, что власти Казахстана последовательно проводят мысль о великой истории страны и о том, как Казахстан пострадал от русского и советского гнета.

«Я неоднократно отмечал большое количество пропагандистского материала о древности казахской государственности. Сейчас стала популярна идея о том, что казахский народ происходит от кочевого народа массагетов, который существовал еще в VI в. до н. э. При этом правящая элита забывает, что территории, которые составляют современный Казахстан, входили в Российскую империю, потому что страдали от чужих набегов и искали защиты. А сам Казахстан как союзная республика СССР образовался только в 1936 году. Про все хорошее, что было сделано с экономикой Казахстана в советские годы, и вовсе забывают», — рассказал Затулин.

Он уточнил, что в этой связи особенно тревожно, что в рамках новой конституции приняли решение о смене юридического статуса русского языка.

«Власти Казахстана постоянно подчеркивают, что они сохраняют русский язык. Однако раньше русский использовался «наравне» с государственным языком, теперь же в конституции прописано, что он используется «наряду». Между «наравне» и «наряду» все-таки большая разница»,

— заключил Затулин.

При этом эксперты обращают внимание на то, что принятие Казахстаном более «прозападного вектора развития» стало заметно еще до того, как было принято решение о внесении изменений в конституцию.

«В последние несколько лет Казахстан больше ориентируется на расширение экономических связей с Соединенными Штатами и Европой, что приводит и к сближению политических позиций. Штаты привыкли демонстрировать себя в качестве «суперлидера развития», они готовы предоставлять гранты на обучение, вливать деньги в развитие экономики, а Астана готова подстраиваться под Вашингтон, чтобы использовать все возможности», — пояснил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Дмитрий Солонников.

Он отметил, что не только один Казахстан из всех государств постсоветского пространства «играет в эту игру с США», но пока что именно Астана делает это наиболее успешно.

«Понятно, что Казахстан хочет быть среди первых, кто получит место под солнцем США. А вот отношения с Россией на фоне всех возможностей меркнут, сохраняются какие-то старые векторы развития отношений, но не прибавляется ничего нового»,

— заключил Солонников.

Угодить администрации Трампа

Власти Казахстана пытаются представить смену конституции как демократизацию страны, но если называть вещи своими именами, то это скорее «попытка казахстанского руководства угодить администрации президента Дональда Трампа», считает заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Евсеев.

«Никакой подлинной демократии в смене конституции Казахстана нет, потому что сама демократия в Казахстане очень относительна. Здесь налицо попытка угодить Белому дому. Ради этого уже были предприняты определенные шаги, например переход на латиницу. Та же Монголия до сих пор использует кириллицу, хотя там по-русски говорят гораздо меньше, просто кто-то более услужлив перед Вашингтоном, а кто-то менее», — сказал политолог.

Он отметил, что «особая услужливость перед Вашингтоном» была особенно заметна со стороны казахстанского руководства, когда были разговоры о введении вторичных санкций.

Telegram-канал Ruslan Zheldibay

Так, 6 ноября 2025 года в ход визита президента Казахстана в Соединенные Штаты были подписаны 29 соглашений на общую сумму около $17 млрд, охватывающих ключевые сферы промышленности, энергетики, цифровизации, образования и инноваций.

Кроме того, Дональд Трамп пригласил президента Касыма-Жомарта Токаева войти в состав «Совета мира» по сектору Газа, и тот одним из первых дал согласие участвовать в подобной инициативе.

«Эта услужливость мне лично не совсем понятна, потому что тому же Трампу плевать на то, как в Казахстане меняется конституция. Я бы сказал, что это двуличие казахстанской власти, которая, прикрываясь некой демократией, на самом деле закладывает очень серьезные проблемы на будущее», — заявил эксперт.

У Казахстана и России очень большая общая граница, и от этого территориального фактора никуда не деться, тем не менее Астана как будто забывает о близости к России и считает, что Вашингтон им ближе, добавил Евсеев.

«У казахстанского руководства очень плохо с памятью, потому что когда у них в январе 2022 года были протесты, то Россия оказывала конкретную поддержку по нормализации ситуации.

Почему-то сейчас об этом не хотят помнить и считают, что им будут помогать европейцы и американцы. Это абсолютная недальновидность», — заключил Евсеев.