В России замедляют Telegram. РКН заявил, что продолжит блокировки

Российские пользователи Telegram сообщили о серьезном сбое в работе мессенджера. По данным сервиса «Сбой.РФ», только за сегодня поступило без малого десять тысяч жалоб. Роскомнадзор подтвердил: работу сервиса ограничивают из-за нарушений российских законов и продолжат принимать меры против платформы. Что о возможной блокировке говорят депутаты и чего от мессенджера требует РКН — в материале «Газеты.Ru».

Роскомнадзор подтвердил ограничение работы мессенджера Telegram в России. Как заявили в ведомстве, подход государства к работе соцсетей и интернет-платформ в стране остается прежним, а мессенджер нарушает российское законодательство.

«Позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной: мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном очень простом условии: уважение к России и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации», — объяснили в РКН.

Там напомнили, что правила едины для всех и включают размещение серверов в России, защиту персональных данных, противодействие мошенничеству, а также создание механизмов для пресечения экстремизма и терроризма. Еще в августе 2025 года публично сообщалось, что для сервисов, которые систематически игнорируют требования закона, предусмотрены поэтапные ограничения — с возможностью их отмены после устранения нарушений.

«К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены . По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях. В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — резюмировали представители РКН.

Как уточнили в Таганском районном суде Москвы, на данный момент против Telegram зарегистрированы семь протоколов об отказе удалить запрещенный контент и о несоблюдении закона о самоконтроле. Мессенджеру грозят штрафы на общую сумму в 64 млн рублей .

География сбоев

Сбой в работе Telegram начался еще 9 февраля и продолжается до сих пор. Пользователи по всей стране жалуются на перебои: сообщения не уходят, медиа не загружаются, приложение запускается через раз, а веб-версия работает нестабильно.

По данным Downdetector, по состоянию на 16:30 мск около 35% жалоб приходится на проблемы с уведомлениями, 25% связаны с мобильным приложением, на общий сбой жалуются 21% пользователей, а еще порядка 14% — на неполадки в браузерной версии.

Сервис «Сбой.РФ» также по состоянию на 16:30 зафиксировал 9990 жалоб за сутки. За последние шесть часов 39% обращений поступило из Москвы, 13% — из Санкт-Петербурга, по 6% — из Свердловской и Московской областей. Также о проблемах сообщили жители Новосибирской, Самарской, Иркутской, Челябинской, Омской, Воронежской, Саратовской, Ярославской и Ростовской областей, Красноярского, Пермского, Краснодарского и Приморского краев, Башкирии, Татарстана и Кузбасса.

В Петербурге у части пользователей Telegram начали «тормозить» голосовые сообщения, фото и видео — файлы либо не отправляются, либо загружаются слишком долго. Источник «Ротонды» на телеком-рынке рассказал, что с утра Роскомнадзор начал замедлять работу мессенджера. По его словам, это делается через специальное оборудование, установленное у операторов связи, поэтому сами провайдеры повлиять на ситуацию не могут. Ограничения, как отметил источник, затронули именно передачу медиафайлов.

О проблемах с сервисом сообщили и городские власти. Комитет по имущественным отношениям Петербурга сначала уточнил, что Роскомнадзор «планирует начать ограничивать работу Telegram», но позже изменил формулировку на сообщение об ухудшении работы сервиса и предложил читать новости в мессенджере Max.

Что говорят в Госдуме

Власти связывают ограничения Telegram с тем, что платформа не исполняет требования российского законодательства в полном объеме. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил Telegram-каналу «Осторожно, новости», что мессенджер взаимодействует с Роскомнадзором, однако делает это «через губу», то есть «Telegram такой великий, а Россия такая в лаптях».

«Так дело не пойдет. Если Тelegram хочет присутствовать и зарабатывать в России миллиарды долларов, мы не против. Все возможности для этого есть. Но необходимо соблюдать российское законодательство», — объяснил Свинцов.

По его словам, компании следует открыть полноценное присутствие в стране и платить налоги, поскольку «сейчас в бюджете не чувствуются эти деньги».

«Если РКН принял решение отправить им очередной сигнал, то это так, я полностью поддерживаю. Надо мягко заставлять выполнять российское законодательство», — добавил депутат.

Он предположил, что обсуждение технических и юридических вопросов может занять около полугода — именно в этот период, по его мнению, и будет решаться судьба возможной полной блокировки.

В беседе с ТАСС Свинцов уточнил, что «хоть Telegram и взаимодействует с Роскомнадзором по ряду направлений, но 70% требований по-прежнему остаются невыполненными». По его словам, в частности, платформа до сих пор не блокирует ряд фейковых Telegram-каналов.

В России не заинтересованы в ограничениях «просто ради ограничений», но ждут от Telegram соблюдения норм законодательства, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Он подчеркнул, что в противном случае сервису «будет нелегко».

По словам депутата, сейчас продолжается «непростой переговорный процесс» с российским подразделением мессенджера. На этом фоне, отметил Матвейчев, в Telegram выразили готовность работать в рамках законодательства РФ.

«Когда технически будет найдено решение и компромисс, то все будут только рады. Важно, что компромиссы ищутся. Это хорошо», — подытожил он.

В то же время зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко сообщил, что тема возможного замедления Telegram в профильном комитете не поднималась. Парламентарий отметил, что Роскомнадзор может говорить о блокировке только при наличии оснований с точки зрения законодательства.

В июне прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг распространившиеся в сети сообщения о возможной блокировке или замедлении Telegram. В разговоре с журналистом Александром Юнашевым он заявил, что ему ничего не известно о существовании подобных планов.