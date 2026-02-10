Размер шрифта
Налоговая подала на банкротство экс-главы Metro Cash & Carry в России

ФНС добивается признания банкротом экс-гендиректора Metro Cash & Carry в России
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом уроженца Франции Бориса Миниалая — бывшего гендиректора Metro Cash & Carry в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Несостоятельности бывшего топ-менеджера добивается управление Федеральной налоговой службы по Кировской области, указано в карточке дела. Иск еще не принят к производству, и сумма финансовых претензий фискалов неизвестна. По информации портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы, в 2022 и 2025 годах столичная инспекция Федеральной налоговой службы №43 выиграла четыре дела о взыскании задолженности с Бориса Миниалая.

Борис Миниалай начинал карьеру в компании в 2007 году с позиции управляющего торговым центром Metro во Франции, работал директором по продажам в Турции и Марокко. В декабре 2014 года стал директором по закупкам Metro Cash & Carry в России, входил в совет директоров, а с июля 2015 года по январь 2017 года занимал пост гендиректора Metro Cash & Carry Россия. В компании не раскрывали причины ухода Бориса Миниалая с должности главы российского подразделения и отмечали, что он будет работать в Metro Cash & Carry International в новой должности.

Ранее налоговая подала на банкротство Лерчек за долг в 172 млн рублей.
 
