Европейский музыкант получил медаль Пушкина

Пианисту из Венгрии Марцеллу Сабо вручили медаль Пушкина
Европейский музыкант, пианист из Венгрии Марцелл Сабо получил медаль Пушкина. Об этом сообщает ТАСС.

Российскую государственную награду 38-летнему организатору ежегодного Фестиваля русской музыки в Венгрии вручил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов на приеме по случаю Дня дипломатического работника.

Медаль Сабо получил с формулировкой «за вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом».

«Дипломатия — это искусство диалога и взаимопонимания, где культура всегда остается важным компонентом, а музыка является универсальным языком, который помогает преодолевать барьеры и достигать согласия», — подчеркнул Станиславов.

Посол также назвал награду знаком признания большого таланта Марцелла, его заслуг в популяризации произведений русской классической музыки в Венгрии и сопредельных странах

«Для меня почетно и отрадно получить такую награду», — ответил Сабо, уточнил, что с юности увлечен творчеством российских композиторов, среди которых выделяет Рахманинова.

Фестиваль русской музыки в марте уже в восьмой раз состоится в Будапеште и Дебрецене.

Накануне книга Захара Прилепина вышла в европейской стране.

Ранее звезда Prodigy рассказал о планах переехать в Россию.
 
