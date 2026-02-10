Европейский музыкант получил медаль Пушкина

Европейский музыкант, пианист из Венгрии Марцелл Сабо получил медаль Пушкина. Об этом сообщает ТАСС.

Российскую государственную награду 38-летнему организатору ежегодного Фестиваля русской музыки в Венгрии вручил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов на приеме по случаю Дня дипломатического работника.

Медаль Сабо получил с формулировкой «за вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом».

«Дипломатия — это искусство диалога и взаимопонимания, где культура всегда остается важным компонентом, а музыка является универсальным языком, который помогает преодолевать барьеры и достигать согласия», — подчеркнул Станиславов.

Посол также назвал награду знаком признания большого таланта Марцелла, его заслуг в популяризации произведений русской классической музыки в Венгрии и сопредельных странах

«Для меня почетно и отрадно получить такую награду», — ответил Сабо, уточнил, что с юности увлечен творчеством российских композиторов, среди которых выделяет Рахманинова.

Фестиваль русской музыки в марте уже в восьмой раз состоится в Будапеште и Дебрецене.

