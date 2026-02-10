«Принц серебряный» российской эстрады: Сергею Пенкину — 65

Размер шрифта
10 февраля 2026 года 65-летие отмечает певец, заслуженный артист России Сергей Пенкин. Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса эксцентричный артист с уникальным голосовым диапазоном в четыре октавы остается одной из самых ярких фигур отечественного шоу-бизнеса.

Музыкант появился на свет в Пензе, в многодетной семье железнодорожника Михаила Павловича и церковной служительницы Антонины Николаевны, которая, по словам сына, происходит из старинной династии местных дворян Долининых. В детстве Пенкин пел в церковном хоре, а также ходил в музыкальную школу. В 1979 году окончил Пензенское музыкальное училище.

Отслужив в армии, в 1981 году Пенкин переехал в Москву, чтобы поступить в институт имени Гнесиных. Однако от приемной комиссии он получил отказ, после чего устроился работать дворником, а также стал выступать в ресторанах и в варьете гостиницы «Космос», где быстро превратился в локальную знаменитость. Лишь с 11-й попытки ему удалось поступить в заветный вуз, который он окончит в 1992 году.

В 1991 году Пенкин выпустил свой дебютный альбом Holiday. Этот сборник принес ему популярность и уже спустя три года певец отправился в первый гастрольный тур по стране и по миру. Он давал концерты в Италии, Канаде, Израиле, Германии, Словакии, Турции, Венесуэле, США и Великобритании, выступал на одной сцене с группой Rolling Stones и певцом Питером Гэбриелом. Канадские журналисты прозвали его «Принц серебряный», а британские — «Мистером экстравагантность».

Артист дважды был женат. О первой супруге почти ничего не известно, а второй стала журналистка Елена Проценко. Пара развелась, когда девушка решила переехать в Лондон, а певец отказался.

«Я патриот своей Родины, и у меня даже мыслей не было уехать отсюда. Считаю, что здесь у меня нет конкурентов, я давно занял свою нишу и очень комфортно себя в ней ощущаю», — говорил о себе Пенкин.

Артист заявлял, что не подходит для семейной жизни, поскольку не может сидеть дома и испытывает потребность в постоянном движении.
 
