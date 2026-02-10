Защищал Япончика и Высоцкого, добился отмены смертной казни. Умер легендарный адвокат Генрих Падва

10 февраля стало известно о смерти адвоката Генриха Падвы. На счету известного юриста — десятки громких дел и самых известных клиентов: от Высоцкого и Сахарова до вора в законе Япончика. Как Генрих Падва стал самым высокооплачиваемым юристом России и чем он прославился — в материале «Газеты.Ru».

Смерть Генриха Падвы

О смерти знаменитого адвоката Генриха Падвы стало известно 10 февраля 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Максим Пашков, он назвал случившееся большим горем.

Эту информацию подтвердила и супруга адвоката, Оксана Мамонтова. Причиной смерти юриста стал инсульт. До своего 95-летия Генрих Падва не дожил 10 дней.

Смерть юриста потрясла российскую общественность. В разговоре с «Газетой.Ru» член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева отметила, что Генрих Падва внес большой вклад в российскую правовую систему и не боялся защищать самых разных персонажей.

«В его копилке дел были истории, которые, возможно, у некоторых вызовут сомнения — кто-то скажет, что это слишком отрицательные личности. Но он брался в первую очередь за интересные дела — за те, которые его самого зажигали. И он всегда декларировал, что адвокат защищает даже не конкретного человека, а право», — сказала она.

Прощание с заслуженным юристом России состоится в четверг, 12 февраля, в Москве, сообщили в Telegram-канале адвоката.

Биография Генриха Падвы

Сергей Пятаков/РИА Новости

Детство и юность

Генрих Павлович Падва родился 20 февраля 1931 года в Москве. Его отец Павел Юрьевич Падва работал инженером-плановиком в проекте «Северный морской путь», а в годы Великой Отечественной войны служил комендантом и получил звание капитана. Мать — Ева Иосифовна Раппопорт — была балериной. После рождения сына она давала частные уроки балета.

Когда мальчику было десять лет, его семью эвакуировали в Куйбышев. Мать с сыном жили у дальних родственников, а после окончания войны семья вернулась в Москву. Падва окончил престижную 110-ю школу в 1948 году. Из-за своей национальности он не раз сталкивался с негативным отношением.

«По-моему, я узнал о том, что я еврей, в начале войны, когда начались разговоры про немцев, евреев, антисемитизм. Национализм начал развиваться у меня в Куйбышеве. Соседский мальчик говорил, что евреи отсиживаются в Ташкенте, а воюют одни русские. Каждая наша с ним встреча во дворе заканчивалась дракой», — вспоминал адвокат.

Еще во время обучения Падва решил стать юристом, прочитав книгу «Речи знаменитых русских адвокатов». Но в московский институт поступить не получилось, причем дважды: юноша не смог набрать необходимое количество баллов. Однако Генрих сумел поступить в Минский юридический институт. Он отучился там год и сумел перевестись в столичный вуз благодаря отличным оценкам. В 1953 году Генрих Павлович окончил Московский юридический институт.

Старт карьеры

В том же 1953 году Генрих Падва получил распределение в город Ржев Калининской области (ныне Тверская область), где проходил полугодичную стажировку. После этого Падва полтора года служил единственным адвокатом в селе Погорелое Городище.

За время работы в регионах юрист не раз сталкивался со случаями бесправия простых людей, когда за мелкую провинность можно было получить тюремный срок в несколько лет. Желая бороться с системой, Падва совершенствовал навыки ораторского мастерства и убеждения, чем заслужил авторитет среди жителей и местной власти. Позже юрист продолжил карьеру в Торжке и заочно окончил исторический факультет Калининского педагогического института.

«В Калининскую область я поехал по распределению. Сначала путевку туда получил мой товарищ Юра Юрбурский, и он уговорил меня проситься вместе с ним. Да, мне свойственна ностальгия, привязанность к родному пепелищу, отеческим гробам. Тверскую губернию я считаю второй своей родиной. Я не сожалею, что мне досталась в трудные годы работа в Погорелом Городище, и в Ржеве, и в Торжке. Это была хорошая школа, и для меня это было очень полезно», — позже делился адвокат.

В 1971 году Генрих Падва вернулся в Москву и стал членом Московской городской коллегии адвокатов, в 1985-м — членом президиума Московской городской коллегии адвокатов и директором. А через четыре года занял пост вице-президента Союза адвокатов СССР.

В нулевых он открыл адвокатское бюро «Падва и Партнеры». В 2004 году юрист создал бюро «Падва & Эпштейн» совместно с юридическим консультантом Семеном Эпштейном, организация специализировалась на корпоративных спорах. Благодаря именитым клиентам Падва стал самым высокооплачиваемым адвокатом в России.

Громкие дела Генриха Падвы

Дело против «Известий»

Падва прослыл опытным адвокатом после того, как в 1980-х выиграл сложное дело по иску американского бизнесмена, где одним из 11 ответчиков выступала газета «Известия». Американец выиграл в США суд. Органы предписали взыскать внушительную компенсацию в его пользу, но советские структуры игнорировали исход дела. Тогда американцы арестовали имущество корпункта «Известий» в США, и дело вышло на дипломатический уровень. Падве и группе юристов удалось добиться отмены решения суда США.

Дело Высоцкого

В 1980 году в Ижевске возбудили дело в рамках кампании по «борьбе с нетрудовыми доходами», тогда арестовали группу концертных администраторов, устроивших гастроли Владимира Высоцкого, Валентины Толкуновой и Геннадия Хазанова.

Хотя Высоцкий проходил по делу как свидетель, к нему было приковано особое внимание из-за сложных отношений артиста с властью. Следователь утверждал, что именно на концертах певца совершались хищения. Администраторы утверждали, что все деньги они отдавали Высоцкому, ничего не оставляя себе. Генриху Падве удалось отстоять в суде доброе имя Высоцкого, но процесс сильно подорвал здоровье актера. Вскоре он скончался.

Галина Кмит/ РИА Новости

Дело Япончика

В 1981 году Падва защищал интересы криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик. Лидера московской ОПГ приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о нападениях на валютных спекулянтов. В ходе кассационного рассмотрения удалось отменить обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Вячеслав Иваньков Юрий Машков/ТАСС

Мораторий на смертную казнь

Самым громким делом в карьере Генриха Падвы считается победа в Конституционном суде в 1999 году. По жалобе адвоката возможность вынесения смертных приговоров была признана неконституционной в отсутствие судов присяжных, что в привело к фактической отмене смертной казни в России.

Тогда решение было временным: Падва добился его, защищая одного из своих клиентов. Но в 2009 году Конституционный суд окончательно принял постановление, согласно которому никакие суды в России не могут выносить смертные приговоры.

«Смертная казнь — недопустимая в цивилизованном обществе мера наказания. Она не только не помогает в борьбе с преступностью, а наоборот, лишь усугубляет уровень жестокости в обществе», — говорил Падва.

Дело ЮКОСа

В 2003 году глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) был арестован по обвинению в хищении и неуплате налогов, а также в совершении финансовых преступлений против государства, ущерб от которых составлял около $1 млрд. По версии следствия, в 1994 году Ходорковский создал ОПГ с целью завладеть акциями различных предприятий, а потом продать их фирмам-посредникам по заниженным ценам, чтобы реализовать по рыночным. Тогда Падва выступил адвокатом Ходорковского. Вердикт Мещанского суда привел адвоката в шок: Ходорковский получил девять лет колонии общего режима.

Российский адвокат Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) Генрих Падва отвечает на вопросы журналистов у здания Басманного суда столицы Денис Гришкин/ТАСС

Дело Владислава Галкина

В июле 2009 года Владислав Галкин устроил дебош в московском кафе — после отказа налить виски актер открыл стрельбу из травматического пистолета по бутылкам и ломал стулья о стойку бара. Тогда Галкин ударил в лицо одного из сотрудников милиции. Его обвиняли в хулиганстве, совершенном с применением оружия, и применении насилия в отношении представителя власти. Статьи предусматривали лишение свободы на пять лет.

Интересы актера в суде представлял Генрих Падва. Обвинитель требовала приговорить Галкина к двум годам лишения свободы условно, а адвокат просил о наказании, не связанном с тюремным заключением. В итоге актера приговорили к одному году и двум месяцам условного срока с испытательным сроком полтора года.

Актер Владислав Галкин, обвиняемый в хулиганстве и сопротивлении милиции, и его адвокат Генрих Падва в здании Пресненского суда Москвы Андрей Стенин/РИА Новости

Более чем за 70 лет практики Падва защищал интересы ИД «Коммерсантъ», журнала «Огонек», компаний «ПепсиКо» и «Ренессанс Капитал», «Ситибанка». Среди известных клиентов Генриха Павловича в разные годы были:

За свой профессионализм Генрих Падва был удостоен звания «Заслуженный юрист РФ» и золотой медали имени Федора Плевако , известного в дореволюционные времена адвоката. Он также был кавалером Почетного знака «Общественное Признание».

Высказывания Генриха Падвы

За свое красноречие и ораторское мастерство Генриха Падву уважали и коллеги, и подзащитные, и оппоненты.

️Правосудие в России «нужно реформировать сверху донизу», говорил он в 2012 году.

«Прежде всего суды должны стать подлинно независимыми. (И что хорошо в суде присяжных — они все-таки независимы. Независимы по своему разумению, иногда по неразумению, но все-таки не по приказу.) Надо лишить власть и кнута, и пряника по отношению к судам, то есть власть не должна «поощрять» судей премиями, квартирами и прочими благами. Не наказывать, не поощрять — вот главный принцип независимости судьи», — считал Падва.

В 2017 году он защищал предпринимателя Алишера Усманова после выхода документального фильма Алексея Навального «Он вам не Димон». Цитаты с процесса публиковали многие СМИ.

«Вы знаете, что благими намерениями выложена дорога в ад. Не сомневаюсь, что когда-то у Навального были самые благие намерения. Но методы были чудовищные, они готовы были в грязи вывалять любого, кто попадался им на пути, если он не входил в ту команду, которая боролась, так сказать, с коррупцией», — утверждал юрист.

В силу своей профессии Генрих Падва нечасто позволял себе резкие высказывания. Но и он не мог остаться в стороне от громких приговоров. В 2020 году он счел «ужасно жестким» наказание в восемь лет лишения свободы Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП.

«Ну ужасно жесткий приговор, ужасно жестокий. Я надеялся, что будет значительно меньше. Я, конечно, точно не определял, но думал, что будет самый минимальный срок, который по закону может быть. То, что его отправили в колонию общего режима, — это правильно, по закону так правильно», — сказал адвокат.

В 2020 году Падва заявлял, что правосудие в России «оставляет желать лучшего, потому что судьи очень сильно зависимы.

«Я не могу утверждать, что у нас нет смелых и независимых судей, принимающих решения по совести. Но, к сожалению, когда я встречал такие независимые приговоры, их, как правило, отменяли вышестоящие инстанции и требовали вынесения нового приговора в соответствии с требованием властей».

Евгений Одиноков/РИА Новости

Личная жизнь Генриха Падвы

Еще во время работы в Торжке Падва познакомился с первой супругой Альбиной. Незадолго до переезда в Москву влюбленные поженились, в браке родилась дочь. В 1974 году Альбина умерла.

После этого Падва более 20 лет не связывал себя узами брака. В 1996 году он женился на искусствоведе и помощнике нотариуса Оксане Мамонтовой, которая была младше адвоката на 40 лет. Супруги заключили брачный договор и прожили вместе до самой смерти юриста. У Оксаны есть сын Глеб от первого брака.

У Генриха Павловича было много увлечений. Он интересовался искусством и особенно ценил работы Эль Греко, Утрилло, Натальи Нестеровой. Также Падва увлекался автоспортом, гимнастикой, фотографией, теннисом, был болельщиком московского «Спартака».

Падва написал несколько книг, посвященных своему профессиональному опыту и российской правовой системе. Одна из них — «От сумы и от тюрьмы... Записки адвоката».