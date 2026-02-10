Размер шрифта
Евросоюз хочет запретить все криптовалютные транзакции с Россией

FT: Евросоюз стремится запретить все криптовалютные операции с Россией
Kin Cheung/AP

Евросоюз планирует запретить все криптовалютные транзакции с Россией. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что данная мера рассматривается вместо попытки запрета российских крпиптовалютных структур, которые помогают обходить санкции против Москвы.

По данным издания, Евросоюз намерен запретить взаимодействие с любым поставщиком услуг, связанных с крпитоактивами, либо использование любой зарегистрированной в РФ платформы, позволяющей перевод и обмен криптоактивов.

FT утверждает, что из-за подобных мер могут пострадать финансовые организации из Киргизии, Лаоса и Таджикистана.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн рассказала, что
в 20-й пакет санкций против РФ войдет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти.Также глава ЕК анонсировала новые меры против банковской системы РФ. По ее словам, в черный список включат 20 региональных банков. ЕС намерен предпринять меры в отношении криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, обеспечивающих торговлю криптовалютами.

Ранее стали известны новые детали 20-го пакета антироссийских санкций.
 
