Основатель российской строительной компании ЛСР Молчанов может попасть под санкции ЕС

EUobserver: российский бизнесмен Молчанов попадет под санкции Евросоюза
Владимир Гердо/ТАСС

Основатель ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов попадет под новые санкционные списки Евросоюза. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы.

«Единственным бизнесменом, которого ЕС внес в черный список исключительно по причине «участия в экономической сфере, обеспечивающей существенный источник дохода для правительства Российской Федерации», а не за военное сотрудничество, является петербургский магнат недвижимости Андрей Молчанов», — отмечается в публикации.

До этого стало известно, что в санкционные списки попали рэпер Тимати, гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, а также гендиректор Мариупольского театра Игорь Солонин.

9 февраля были опубликованы новые детали 20-го пакета санкций. ЕС предложил убрать из санкционных списков два банка КНР и ввести санкции против банков из Таджикистана, Лаоса и Киргизии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ, переданный Еврокомиссией на утверждение странам ЕС.

Ранее Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против физических лиц и компаний различных стран.
 
