Основатель российской строительной компании ЛСР Молчанов может попасть под санкции ЕС

Основатель ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов попадет под новые санкционные списки Евросоюза. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы.

«Единственным бизнесменом, которого ЕС внес в черный список исключительно по причине «участия в экономической сфере, обеспечивающей существенный источник дохода для правительства Российской Федерации», а не за военное сотрудничество, является петербургский магнат недвижимости Андрей Молчанов», — отмечается в публикации.

До этого стало известно, что в санкционные списки попали рэпер Тимати, гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, а также гендиректор Мариупольского театра Игорь Солонин.

9 февраля были опубликованы новые детали 20-го пакета санкций. ЕС предложил убрать из санкционных списков два банка КНР и ввести санкции против банков из Таджикистана, Лаоса и Киргизии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ, переданный Еврокомиссией на утверждение странам ЕС.

Ранее Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против физических лиц и компаний различных стран.