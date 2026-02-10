Возил киллера и следил за военными. Что известно о третьем участнике покушения на генерала Алексеева

Третий пошел
10 февраля ФСБ сообщила о задержании еще одного участника подготовки покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Речь идет о Павле Васине 1981 года рождения — сыне ранее арестованного Виктора Васина. В Центре общественных связей заявили, что он обеспечивал группу транспортом для наружного наблюдения и изъятия оружия из тайника, а также закупал технику — видеорегистратор и трекер, с помощью которых отслеживались маршруты предполагаемых целей.
По версии ведомства, Васин помогал собирать информацию об адресах проживания и автомобилях интересующих СБУ лиц, используя интернет-приложения и поисковые системы. В ходе оперативных мероприятий, отметили в ФСБ, он дал признательные показания, которые позволили установить еще двух высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ, за которыми велось наблюдение.
«В сентябре 2025 года был завербован Корбой Любомиром Михайловичем для СБУ. Выполнял его поручения, покупал оборудование, возил куда он скажет, следил за высокопоставленными сотрудниками. Также осуществлял подготовку к покушению на генерала Алексеева», — признался задержанный.
Источник «Известий» утверждает, что Павел Васин ранее пять лет служил по контракту связистом, окончил Военную академию РВСН имени Петра Великого и имел опыт руководства личным составом. В последние годы, по предварительным данным, он занимался бизнесом в сфере лакокрасочной продукции. Его отец, Виктор Васин, также имел образование связиста, позже работал на мебельном предприятии. Оба, отметило издание, ранее привлекались к ответственности, при этом Васин-старший — по статье об экстремизме.
По данным Telegram-канала Mash, Павел Васин был знаком с предполагаемым исполнителем покушения Любомиром Корбой почти 19 лет — в 2007 году они вместе ездили в Бишкек. По данным журналистов, детство Васин провел в Киргизии, затем с 1998 по 2003 год учился в военной академии в Подмосковье. У него есть опыт работы в службе безопасности и навыки обращения со средствами связи. В 2018 году, по информации Mash, он ездил на Украину.
Как уточнил Telegram-канал SHOT, Павел Васин состоял на учете в полиции. В 2018 году он въехал на Украину на автомобиле и посещал Житомир. В последние годы, как отметил SHOT, Васин жил в Москве — около шести лет снимал квартиру на востоке столицы и работал в частной компании, занимавшейся поставками лакокрасочной продукции. У него есть жена и шестилетний сын.
Суд да дело
Пока следствие раскрывает детали роли Павла Васина, суд заочно арестовал Зинаиду Серебрицкую, которую правоохранительные органы ранее объявили в международный розыск. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Замоскворецкий райсуд столицы заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Арест вступит в силу, как только Серебрицкую передадут российским правоохранительным органам — если ее экстрадируют или депортируют в Россию либо в случае задержания на территории страны.
По данным ФСБ, накануне покушения Серебрицкая (ранее Антонюк) покинула Россию и вылетела в Стамбул. Как заявил ТАСС источник в правоохранительных органах, сейчас женщина может находиться в украинском Харькове, где живет ее дочь.
Она родилась в поселке Фрунзе Славяносербского района Луганской области, гражданство РФ получила в 2020 году, жила в луганском селе Хорошее. Окончила Луганский техникум общественного питания по специальности товаровед. Как сообщил военкор Александр Коц, в 2023–2025 годах Серебрицкая работала управляющей маркетом в ООО «Франчайзинговые магазины «Мясницкий ряд».
По информации ФСБ, с 11 декабря 2025 года женщина арендовала квартиру в одном подъезде с Владимиром Алексеевым. Из России, предположительно, она вылетела рейсом Москва — Стамбул из аэропорта Внуково.
Житель села Хорошее в ЛНР заявил РИА Новости, что Зинаида Серебрицкая не придерживалась проукраинских взглядов и, по его мнению, могла действовать из-за денег.
«Сейчас мало верится, что она такая. По взглядам она была — абы где-нибудь заработать денег. Не было у нее никаких супер-взглядов (проукраинских. — ред.) вообще», — сказал собеседник агентства.
Покушение на генерала Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве. По версии следствия, нападавший несколько раз выстрелил в него в доме на Волоколамском шоссе, после чего скрылся. Военачальник выжил, его доставили в больницу, 7 февраля он пришел в сознание. ФСБ распространила записи с камер наблюдения: на них мужчина в длинном зеленом пуховике с капюшоном и черным рюкзаком выходит из подъезда и уезжает с места происшествия на общественном транспорте. По делу задержали уже троих подозреваемых.