Возил киллера и следил за военными. Что известно о третьем участнике покушения на генерала Алексеева

ФСБ задержала еще одного фигуранта дела о покушении на генерала Владимира Алексеева. Им оказался Павел Васин — сын ранее арестованного Виктора Васина. Он уже признался, что помогал организаторам слежки, обеспечивал транспорт и технические средства. Параллельно столичный суд заочно арестовал обвиняемую по делу Зинаиду Серебрицкую. Как распределялись роли и на какой стадии находится расследование — в материале «Газеты.Ru».

Третий пошел

10 февраля ФСБ сообщила о задержании еще одного участника подготовки покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Речь идет о Павле Васине 1981 года рождения — сыне ранее арестованного Виктора Васина. В Центре общественных связей заявили, что он обеспечивал группу транспортом для наружного наблюдения и изъятия оружия из тайника, а также закупал технику — видеорегистратор и трекер, с помощью которых отслеживались маршруты предполагаемых целей.

По версии ведомства, Васин помогал собирать информацию об адресах проживания и автомобилях интересующих СБУ лиц, используя интернет-приложения и поисковые системы. В ходе оперативных мероприятий, отметили в ФСБ, он дал признательные показания, которые позволили установить еще двух высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ, за которыми велось наблюдение .

«В сентябре 2025 года был завербован Корбой Любомиром Михайловичем для СБУ. Выполнял его поручения, покупал оборудование, возил куда он скажет, следил за высокопоставленными сотрудниками. Также осуществлял подготовку к покушению на генерала Алексеева», — признался задержанный.

Источник «Известий» утверждает, что Павел Васин ранее пять лет служил по контракту связистом, окончил Военную академию РВСН имени Петра Великого и имел опыт руководства личным составом. В последние годы, по предварительным данным, он занимался бизнесом в сфере лакокрасочной продукции. Его отец, Виктор Васин, также имел образование связиста, позже работал на мебельном предприятии. Оба, отметило издание, ранее привлекались к ответственности, при этом Васин-старший — по статье об экстремизме.

По данным Telegram-канала Mash, Павел Васин был знаком с предполагаемым исполнителем покушения Любомиром Корбой почти 19 лет — в 2007 году они вместе ездили в Бишкек. По данным журналистов, детство Васин провел в Киргизии, затем с 1998 по 2003 год учился в военной академии в Подмосковье. У него есть опыт работы в службе безопасности и навыки обращения со средствами связи. В 2018 году, по информации Mash, он ездил на Украину .

Как уточнил Telegram-канал SHOT, Павел Васин состоял на учете в полиции. В 2018 году он въехал на Украину на автомобиле и посещал Житомир. В последние годы, как отметил SHOT, Васин жил в Москве — около шести лет снимал квартиру на востоке столицы и работал в частной компании , занимавшейся поставками лакокрасочной продукции. У него есть жена и шестилетний сын.

Суд да дело

Пока следствие раскрывает детали роли Павла Васина, суд заочно арестовал Зинаиду Серебрицкую, которую правоохранительные органы ранее объявили в международный розыск. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Замоскворецкий райсуд столицы заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Арест вступит в силу, как только Серебрицкую передадут российским правоохранительным органам — если ее экстрадируют или депортируют в Россию либо в случае задержания на территории страны.

По данным ФСБ, накануне покушения Серебрицкая (ранее Антонюк) покинула Россию и вылетела в Стамбул. Как заявил ТАСС источник в правоохранительных органах, сейчас женщина может находиться в украинском Харькове, где живет ее дочь.

Она родилась в поселке Фрунзе Славяносербского района Луганской области, гражданство РФ получила в 2020 году, жила в луганском селе Хорошее. Окончила Луганский техникум общественного питания по специальности товаровед. Как сообщил военкор Александр Коц, в 2023–2025 годах Серебрицкая работала управляющей маркетом в ООО «Франчайзинговые магазины «Мясницкий ряд».

По информации ФСБ, с 11 декабря 2025 года женщина арендовала квартиру в одном подъезде с Владимиром Алексеевым. Из России, предположительно, она вылетела рейсом Москва — Стамбул из аэропорта Внуково.

Житель села Хорошее в ЛНР заявил РИА Новости, что Зинаида Серебрицкая не придерживалась проукраинских взглядов и, по его мнению, могла действовать из-за денег.

«Сейчас мало верится, что она такая. По взглядам она была — абы где-нибудь заработать денег. Не было у нее никаких супер-взглядов (проукраинских. — ред.) вообще», — сказал собеседник агентства.

Покушение на генерала Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве. По версии следствия, нападавший несколько раз выстрелил в него в доме на Волоколамском шоссе, после чего скрылся. Военачальник выжил, его доставили в больницу, 7 февраля он пришел в сознание. ФСБ распространила записи с камер наблюдения: на них мужчина в длинном зеленом пуховике с капюшоном и черным рюкзаком выходит из подъезда и уезжает с места происшествия на общественном транспорте. По делу задержали уже троих подозреваемых.