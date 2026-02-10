США предоставят Азербайджану технику для защиты территориальных вод

Вашингтон намерен поставить Баку новые катера для усиления защиты территориальных вод республики, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает агентство Apa.

Вице-президент США также выразил надежду на то, что расширение экономических связей Вашингтона и Баку поможет закрепить мирное соглашение с Арменией.

До этого стало известно, что Азербайджан договорился с США о развитии транспортных проектов «Средний коридор» и «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Как сообщал президент США Дональд Трамп, визит вице-президента в страну должен укрепить стратегическое партнерство с Азербайджаном и привести к продаже Баку американской оборонной продукции, в частности, бронежилетов и лодок.

Накануне Джей Ди Вэнс провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В рамках визита в Ереван вице-президент США подписал соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд потенциальных инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике.

Ранее вице-президент США с супругой прилетели в Азербайджан.