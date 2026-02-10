Был пьян, ударил ножом: сын не помнит, за что зарезал экс-президента ВФЛА Балахничева

Сын Валентина Балахничева, бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики, арестован по обвинению в убийстве отца. По данным следствия, Балахничев-младший ударил экс-функционера ножом в состоянии алкогольного опьянения. По информации СМИ, обвиняемый ничего об инциденте не помнит. В комментарии для «Газеты.Ru» адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри заявил, что по этому обвинению Балахничеву-младшему грозит до 15 лет заключения.

«Нанес ножевое ранение в ходе конфликта»

В гибели экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, скончавшегося на 77-м году жизни, обвинили его сына. Балахничев-младший был арестован с предъявлением обвинений в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

«По данным следствия, 2 февраля текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес ножевое ранение своему отцу. От полученного ранения потерпевший скончался»,

— говорится в сообщении подмосковного главка СК РФ.

Речь идет о 48-летнем Александре Балахничеве, кандидате педагогических наук, работавший вместе с отцом в Международном центре развития IAAF (Международной федерации легкой атлетики).

По данным Telegram-канала SHOT,

обвиняемый не смог объяснить, почему убил своего отца, — мужчина был сильно пьян. Александр Балахничев нанес своему отцу один удар в бедро, повредив артерию. Ранение оказалось смертельным.

Убийство произошло в частном доме в деревне Новая Купавна, Валентин Балахничев умер на месте.

В СК сообщили, что по этому делу следователями и криминалистами проведен осмотр, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, осуществлены допросы, назначены судебные экспертизы, а сейчас продолжается сбор и закрепление доказательств.

«Доказательств можно собрать очень много»

Для «Газеты.Ru» арест Александра Балахничева прокомментировал адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри.

«Я как бывший следователь СК и прокуратуры, который занимался расследованием убийств, хорошо знаю такие дела. Конечно, доказательств здесь можно собрать очень много, включая экспертизы, которые можно назначить. В случае ножевых ранений речь идет, прежде всего, о криминалистической экспертизе: берется срез кожи с тела и нож, и криминалисты определяют, этим ли ножом был нанесен удар, как именно он наносился — снизу вверх, сверху вниз. И с какой приблизительно силой. Это стандартные вопросы, на которые отвечает эксперт-криминалист, — рассказал Сильвестри.

— Также проводятся медицинские экспертизы. Кроме того, по убийствам, как правило, делают психиатрические экспертизы: вменяем подозреваемый или нет. Могут собрать и свидетельские показания, чтобы понять, почему это произошло, был ли конфликт. И наряду с экспертизами получается неплохая доказательная база.

Хотелось бы отметить один момент. Сообщают, что здесь все-таки речь не об убийстве, а о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Убийство — это ч.1 ст. 105, наказание — от шести до 15 лет лишения свободы. А ч. 4 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, — в принципе, то же самое, но в этом случае нет нижнего предела. При определенной тактике защиты обвиняемый может получить, к примеру, четыре года тюрьмы и выйти через три. Замечу также, что дело не могут квалифицировать как убийство в состоянии аффекта, если подозреваемый в момент совершения преступления был в нетрезвом состоянии».

Карьера в легкой атлетике

Валентин Балахничев возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики с момента ее создания в 1991 году и до 2015 года, когда ушел в отставку на фоне допинговых скандалов с российскими легкоатлетами.

Кроме того, у Балахничева-старшего был богатый опыт работы в международных организациях. Так, с 1995 по 2007 год был вице-президентом Европейской легкоатлетической ассоциации.

Помимо центра развития, в тогда еще IAAF, позже переименованной в World Athletics, Балахничев-старший работал на посту казначея.

В 2020 году он был заочно приговорен парижским судом к трем годам тюремного заключения по делу о коррупции в World Athletics. Балахничева признали виновным в причастности к коррупционным схемам, созданным для сокрытия допинговых нарушений российскими легкоатлетами. Сам обвиняемый в суд не явился.

Комитет по этике World Athletics пожизненно отстранил Балахничева от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой.