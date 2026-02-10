Кадыров опубликовал видео с «воскресшим» сыном Адамом

Кадыров показал видео ужина с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором показан его ужин с помощником лидера республики Висмурадом Алиевым и сыном, секретарем совета безопасности региона Адамом Кадыровым.

«Поздний ужин с дорогим братом <...> Висмурадом Алиевым и <...> Адамом Кадыровым, «воскресшим» вопреки последним вбросам», — написал политик.

На кадрах Кадыров сидит за столом и разговаривает с Алиевым. В один момент к ним заходит Адам Кадыров.

Накануне Кадыров опроверг сообщения об аварии с участием его сына Адама, назвав их «вбросом». По словам главы Чечни, борьба с фейками особенно актуальна для республики, поскольку недостоверная информация о том, что происходит в регионе, всегда «по какой-то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере».

17 января анонимные чеченские Telegram-каналы писали, что Кадыров-младший якобы попал в аварию в Грозном. По их информации, Адама госпитализировали и перевезли в Москву.

Ранее Адам Кадыров опубликовал видео с собой в шляпе с цитатой из «Игры престолов».