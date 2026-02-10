Размер шрифта
Каллас не увидела скорой победы России на Украине

Каллас заявила, что Россия не побеждает в ходе СВО
Liesa Johannssen/Reuters

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас заявила, что «Россия не побеждает» в конфликте на Украине. Ее слова приводит немецкий телеканал n-tv.

По ее утверждению, данные разведки якобы не указывают на скорый прорыв ВС РФ в зоне боевых действий на Украине. По словам Каллас, «Россия не побеждает», а ее потери якобы «значительно растут».

Глава евродипломатии полагает, что Москва находится «в сложном положении».

До этого Кая Каллас заявила, что у ЕС должен быть собственный список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, всем участникам переговоров, включая русских и американцев, следует понимать, что им нужно согласие Евросоюза, чтобы заключить мирное соглашение.

Ранее в правительстве Германии выдвинули требование к России по Украине.
 
