Гуменник исполнил короткую программу на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник набрал в короткой программе Олимпийских игр 86,72 балла.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

Гуменник открыл соревнования мужчин в короткой программе. Соревнования начались в 20:30 по московскому времени. После Гуменника выступят еще 28 спортсменов

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее Гуменник изменил заявку на короткую программу на Олимпиаде-2026 в Италии.