Общество

В подмосковном Фрязино мужчина пострадал при хлопке неустановленного устройства

СК: во Фрязино мужчина пострадал при хлопке неустановленного устройства в машине
Максим Блинов/РИА Новости

В подмосковном Фрязино мужчина пострадал в результате хлопка неустановленного устройства в машине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел на железнодорожном перегоне.

«В результате произошедшего пострадавший получил осколочное ранение голени и госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям о покушении, совершенном общеопасным способом, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ.

До этого Telegram-канал 112 сообщил, что во Фрязино мужчина пострадал в результате взрыва в машине на железнодорожном переезде. По предварительной информации, причиной хлопка оказалось неустановленное устройство в автомобиле Nissan. На месте происшествия работают правоохранители, переезд перекрыт.

Ранее в Подольске спецслужбы оцепили двор после взрыва.
 
