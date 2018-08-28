Порошенко поручил МИД Украины представить предложения по ситуации в Азовском море
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от министерства иностранных дел страны предложений по урегулированию ситуации в Азовском море. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, МИД Украины должен предоставить предложения относительно обеспечения интересов страны в Азовском море.
Реклама
Он также подчеркнул, что в настоящее время ситуация в Азовском море является «неприемлемой».
Порошенко добавил, что поручил подготовить заседание Совета по нацбезопасности и обороны страны по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что в МИД Украины исключили возможность разрыва соглашения с Россией об Азовском море.