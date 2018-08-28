Порошенко поручил МИД Украины представить предложения по ситуации в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от министерства иностранных дел страны предложений по урегулированию ситуации в Азовском море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, МИД Украины должен предоставить предложения относительно обеспечения интересов страны в Азовском море.

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Он также подчеркнул, что в настоящее время ситуация в Азовском море является «неприемлемой».

Порошенко добавил, что поручил подготовить заседание Совета по нацбезопасности и обороны страны по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины исключили возможность разрыва соглашения с Россией об Азовском море.