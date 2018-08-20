Советник Захарченко прояснил ситуацию с сообщениями о переносе выборов в ДНР

Советник главы ДНР Александр Казаков отреагировал на сообщения о том, что выборы глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будут перенесены на неопределенный срок, передает ФАН.

«Эту новость растиражировало РБК со ссылкой на свои источники. Не так давно это же агентство со ссылкой на такие же «свои источники» выдало новость об отставке Владислава Суркова, и эта новость долго держалась в топе, но, как выяснилось, оказалась неправдой», — заявил Казаков.

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Он добавил, что в настоящее время действительно есть инициатива различных общественных организаций по переносу выборов.

«Идет общественная дискуссия, в которой участвуют различные политики и общественные деятели. Власти наблюдают за этой дискуссией. Но официального решения об отмене или переносе выборов никто не принимал», — отметил Казаков.

Он добавил, что «это испытанный прием — создать хайп для вистов и количества подписчиков».