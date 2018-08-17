Россия выразила протест США

В МИД России заявили, что Москва выразила протест Вашингтону в связи с регулярными нарушениями Соединенными Штатами норм международного права в отношении российских дипломатических представительств. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что уже обратили внимание ООН на эту проблему, так как ее последствия «выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений». Отмечается, что генеральному секретарю организации было передано соответствующее сообщение России.

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«В связи с продолжающимся грубым нарушением Соединенными Штатами Америки норм международного права в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений России на территории США Министерство иностранных дел России выразило Государственному департаменту решительный протест, направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту», — говорится в сообщении.

Ранее в США назвали условие для улучшения отношений с Россией.