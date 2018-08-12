В МИД России заявили о готовности встречаться с недружественными странами

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия готова к контактам даже с теми странами, которые проводят в ее отношении недружественную политику, в том числе и с США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению министра, при условии желания лидеров вернуться к тем вопросам, которые должны объединять Россию и США, встреча может состояться, даже несмотря на «отторжение у некоторых кругов внутри США».

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«Мы никогда от контактов не уходили, в том числе и с представителями тех стран, которые проводят явно недружественную политику по отношению к нам», — сказал Лавров.

Он добавил, что как минимум на уровне глав внешнеполитических ведомств Россия готова развивать такие контакты. Однако для этого американской стороне следует действовать на основе баланса интересов, на основе равноправия и учета позиции друг друга.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео заявил Лаврову о желании улучшать отношения с Россией.