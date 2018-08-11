Трамп назвал экс-главу ФБР «клоуном и неудачником»

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал бывшего директора ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба и еще двух агентов ФБР, обвинив их в нанесении урона репутации ведомства и назвав их «клоунами и неудачниками». Об этом он написал в своем твиттере.

По мнению Трампа, из-за действий этих сотрудников на своих постах репутации ФБР был нанесен огромный ущерб, и неизвестно, сможет ли ведомство ее себе вернуть.

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«Восстановит ли когда-нибудь ФБР свою былую звездную репутацию, которая была настолько сильно повреждена Коми, Маккейбом, Питером Стржоком и его прекрасной любовницей Лизой Пейдж, а также другими высокопоставленными чиновниками, которые сейчас уже отстранены или уволены?», — написал Трамп.

По его мнению, из-за этих четырех человек под удар попали многие прекрасные сотрудники ФБР.

«Стольким прекрасным людям в ФБР был нанесен урон этими клоунами и неудачниками!», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует лишить доступа к секретам чиновников, обвинявших его в связях с Россией, в том числе Коми и Маккейба.