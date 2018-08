Трамп назвал экс-главу ФБР «клоуном и неудачником»

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал бывшего директора ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба и еще двух агентов ФБР, обвинив их в нанесении урона репутации ведомства и назвав их «клоунами и неудачниками». Об этом он написал в своем твиттере.

По мнению Трампа, из-за действий этих сотрудников на своих постах репутации ФБР был нанесен огромный ущерб, и неизвестно, сможет ли ведомство ее себе вернуть.

«Восстановит ли когда-нибудь ФБР свою былую звездную репутацию, которая была настолько сильно повреждена Коми, Маккейбом, Питером Стржоком и его прекрасной любовницей Лизой Пейдж, а также другими высокопоставленными чиновниками, которые сейчас уже отстранены или уволены?», — написал Трамп.

По его мнению, из-за этих четырех человек под удар попали многие прекрасные сотрудники ФБР.

«Стольким прекрасным людям в ФБР был нанесен урон этими клоунами и неудачниками!», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует лишить доступа к секретам чиновников, обвинявших его в связях с Россией, в том числе Коми и Маккейба.

.....Will the FBI ever recover it's once stellar reputation, so badly damaged by Comey, McCabe, Peter S and his lover, the lovely Lisa Page, and other top officials now dismissed or fired? So many of the great men and women of the FBI have been hurt by these clowns and losers!