Медведев прокомментировал усиление санкций против России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение новых антироссийских санкций можно будет назвать объявлением экономической войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны», — сказал Медведев.

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По его словам, российская сторона отреагирует на подобную «войну» экономическими или политическими методами.

Он также подчеркнул, что американская сторона должна понимать, «какой будет реакция России».

Ранее в Госдепе заявили, что 22 августа США введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в Солсбери.