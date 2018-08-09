Захарова: Бутина столкнулась с дискриминацией в тюрьме США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о дискриминации, с которой сталкивается в тюрьме США россиянка Мария Бутина, передает РИА «Новости».

«Российской стороной принимаются все возможные меры для улучшения условий содержания Марии Бутиной в тюрьме, где она столкнулась с откровенной дискриминацией со стороны американских властей», — сказала Захарова.

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По ее словам, на Бутину оказывается психологическое давление, устраиваются обыски в камере, не оказывается медицинская помощь и вводятся ограничения, не касающиеся других заключенных.

«Очевидно, что все эти шаги представляют собой не что иное, как попытку просто-напросто заставить Марию Бутину признать вину», — добавила Захарова.

Она также подчеркнула, что все обвинения в адрес гражданки России носят надуманный характер, и заявила об очевидной политической подоплеке дела.

Ранее сообщалось, что адвокаты Бутиной согласились на ограничение доступа к документам обвинения.