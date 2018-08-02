Луценко ощутил реализацию плана по дестабилизации Украины
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что началась реализация плана по дестабилизации ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению Луценко, дестабилизация проявляется в участившихся нападениях на проукраински настроенных граждан на юге страны. Данные атаки он назвал «антиукраинскими провокациями», в связи с которыми необходимо принимать меры.
«У меня есть ощущение, что начался план дестабилизации, и на это должна реагировать силовая часть государства», — заявил Луценко.
Генпрокурор считает, что существует «скоординированный план дестабилизации проукраинской жизни на юге Украины». Следствием этого плана, по мнению Луценко, являются нападение на работницу херсонского горсовета, которую облили неизвестным веществом, а также убийство бывшего военного в Бердянске.
Ранее в СБУ сообщили о задержании двух россиян по подозрению в дестабилизации обстановки в стране.