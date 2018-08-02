Украина выразила протест Венгрии из-за «недружественных шагов»

Министерство иностранных дел Украины 31 июля выразило протест временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу из-за «недружественных шагов» страны. Об этом сообщается на официальном сайте украинского МИДа.

По данным пресс-службы, «решительный протест» украинской стороны был выражен венгерскому дипломату в связи с недавними заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые Киев счел неприемлемыми. Украина потребовала прекратить «недружественные шаги», «негативно влияющие на двусторонние отношения».

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Отмечается, что венгерскому поверенному вручили ноту и потребовали предоставить объяснения в связи с учреждением должности министра по развитию Закарпатской области и разработки программы развития детских садов Карпатского бассейна. По мнению Киева, в зону интересов Венгрии попала «часть суверенной территории Украины».

Ранее сообщалось, что Венгрия призвала НАТО пересмотреть программу поддержки Украины.