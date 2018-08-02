Комитет сената США раскроет показания Бутиной

Комитет сената США по разведке раскроет по просьбе защиты содержание показаний, которые давала там арестованная в Соединенных Штатах россиянка Мария Бутина, передает РИА «Новости» заявление ее адвоката Роберта Дрисколла.

«Я запросил это и согласен (с этим решением). Расшифровки помогут ей. Она давала показания честно. Они не будут преданы широкой огласке — по крайней мере, на первом этапе», — сказал Дрисколл.

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Ранее сообщалось, что задержанную в США россиянку Марию Бутину обвинили в шпионаже из-за того, что она один раз ужинала с руководителем Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Вашингтоне Олегом Жигановым.

По данным издания, в США считают, что этот ужин является свидетельством «причастности» Бутиной к шпионской деятельности.