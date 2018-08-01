Белый дом: Трамп не приказывал прекратить расследование «российского дела»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп не приказывал генпрокурору США Джеффу Сешнсу закрыть расследование «российского вмешательства» в американские выборы. Об этом сообщает MSNBC.

По ее словам, заявление Трампа является не приказом, а мнением.

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Она также подчеркнула, что Трамп хочет прекратить «охоту на ведьм».

Ранее сообщалось, что Трамп требует от генпрокурора США Джеффа Сешнса закрыть «российское дело».

По словам Трампа, Сешнс должен прекратить эту «подстроенную охоту на ведьм».