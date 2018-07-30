Лавров: Россия обеспечена информацией о планах Запада против нее
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона знает о намерениях западных стран в отношении себя. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Лаврова, суверенитет страны и безопасность россиян защищены. Министр подчеркнул, что его уверенность основана на «реальных, материальных переменах», происходящих в России.
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«Наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении РФ военными и США, и других западных стран, — эта обеспеченность такой информацией гарантирована», — сказал Лавров.
Ранее Лавров заявил, что выбор между Россией и Европой, который навязывают Украине западные страны, является неприемлемым.