Климкин назвал Россию «слабой»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поддержка Советом Федерации закона о Дне принятия Крыма в состав Российской империи якобы демонстрирует «слабость» России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия «огрызается на декларации ряда цивилизованных стран».

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Он также добавил, что Москва якобы ищет «аргументы» в прошлом, в отличии от «цивилизованных стран».

Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили закон, согласно которому 19 апреля становится Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.