Президент Сербии надеется на визит Путина в ноябре
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает визит российского лидера Владимира Путина в Белград в ноябре, передает РИА «Новости».
«(Президент Франции Эммануэль) Макрон в декабре, Путин в ноябре приезжают в Сербию», — заявил он.
В начале мая сообщалось, что Путин провел встречу с Вучичем.
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Как отмечалось, в ходе встречи президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербского сотрудничества, ход реализации совместных инвестиционных проектов.
Вучич также поблагодарил российского лидера от имени граждан Сербии «за ту поддержку, которую Вы всегда предоставляли Сербии в тяжелые моменты».