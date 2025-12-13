Лауреат Нобелевской премии мира вышел на свободу в Белоруссии

В числе помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко 123 человек лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий. Об этом сообщает издание «Наша Нива».

13 декабря Лукашенко помиловал 123 граждан из разных стран, осужденных в республике за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Решение политик принял в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе. Это произошло после того, как были сняты санкции против калийной отрасли республики и начался процесс отмены других ограничений в отношении страны.

В марте 2023 года белорусский суд приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Основателя незарегистрированного правозащитного центра «Весна» признали виновным в контрабанде.

