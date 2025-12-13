На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лауреат Нобелевской премии мира вышел на свободу в Белоруссии

Лукашенко помиловал нобелевского лауреата Алеся Беляцкого
true
true
true
close
Sergei Grits/AP

В числе помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко 123 человек лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий. Об этом сообщает издание «Наша Нива».

13 декабря Лукашенко помиловал 123 граждан из разных стран, осужденных в республике за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Решение политик принял в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе. Это произошло после того, как были сняты санкции против калийной отрасли республики и начался процесс отмены других ограничений в отношении страны.

В марте 2023 года белорусский суд приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Основателя незарегистрированного правозащитного центра «Весна» признали виновным в контрабанде.

Ранее выяснилось, зачем Лукашенко помиловал политзаключенных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами