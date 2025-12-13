На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В постпредстве США в Женеве указали на высокие траты ООН на бюрократию

В постпредстве США рассказали о тратах ООН на бюрократию вместо миссий
Eduardo Munoz/Reuters

Порядка 70% бюджета ООН уходит на бюрократические издержки, а не на непосредственное выполнение мандатов и задач ООН. Об этом заявили в постоянном представительстве США в Женеве, передает ТАСС.

«Почти 70% основного бюджета ООН уходит на оплату труда сотрудников, а не на выполнение миссий», — говорится в сообщении представительства.

В подтверждение этого заявления приводится диаграмма «Бюджет миссий ООН по сравнению с бюрократией», в ней есть соответствующие цифры.

Президент США Дональд Трамп призвал ООН сосредоточиться на результатах, а не на бумажной волоките. В постпредстве подчеркнули, что всемирная организация нуждается в реформе для восстановления подотчетности и возвращения к основным принципам.

В марте генсек ООН Антониу Гутерриш анонсировал запуск инициативы «ООН-80», которая призвана повысить эффективность работы и сократить расходы организации. Реформирование проходит на фоне уменьшения взносов США в бюджет ООН и пересмотра американских властей подходов к финансированию международных гуманитарных программ.

Ранее Илон Маск обвинил высокопоставленных европейских чиновников в разрушении Европы.

