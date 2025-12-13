На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский сообщил об освобождении украинцев в Белоруссии

Зеленский заявил, что в Белоруссии освободили пять украинцев
Francesco Fotia/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал, что руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов доложил ему о деталях подготовки специального мероприятия по освобождению находившихся в Белоруссии гражданских.

«Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам, чтобы соответствующая помощь была Украине», — говорится в публикации.

Также, по словам Зеленского, он поручил ГУР и другим службам максимально активизировать работу на российском направлении, чтобы до Нового года могло произойти освобождение украинских военнопленных.

Незадолго до этого белорусский президент Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 граждан, представляющих различные государства. Эти лица были осуждены в Белоруссии за преступления, включающие шпионаж, терроризм и экстремистскую деятельность.

Ранее Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

