СМИ сообщили о крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Легкомоторный самолет, предположительно, потерпел крушение в Московской области. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации журналистов, воздушное судно разбилось на аэродроме Новинки. Другая информация о происшествии в данный момент уточняется.

«Службы проводят проверку», — говорится в материале.

9 декабря в районе Уводьского водохранилища в Ивановской области разбился тяжелый военно-транспортный самолет Ан-22. Как рассказали в Следственном комитете РФ, он упал во время тестового полета. Фрагменты воздушного судна были найдены на воде. На борту находились семь человек, никого из них спасти не удалось. При этом на земле никто не пострадал — членам экипажа удалось увести падающий самолет в безлюдную местность. Потерпевший крушение Ан-22 был последним самолетом серии «Антей» – самых больших в мире турбовинтовых транспортников, он находился в строю более полувека. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

10 декабря в экстренных службах заявили, что разбившееся воздушное судно находится на глубине пять метров в 150 метрах от берега Уводьского водохранилища.

Ранее в Карелии во время учебно-тренировочного полета рухнул истребитель Су-30.