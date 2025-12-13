Лукашенко решил помиловать 123 заключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 заключенных, являющихся гражданами различных государств. Об этом пишет пишет Telegram-канал «Пул Первого».

«Главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности — шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность», — говорится в сообщении канала.

Канал утверждает, что данное решение о помиловании стало результатом договоренностей, достигнутых с президентом США Дональдом Трампом по его просьбе. Утверждается, что помилование связано с отменой санкций, введенных администрацией Джо Байдена в отношении белорусской калийной отрасли, которые были признаны незаконными. Кроме того, канал указывает на текущий процесс отмены иных санкций, введенных против Минска.

В конце октября Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обсуждать с Евросоюзом и США договоренности в рамках глобальных сделок. Он подчеркнул, что подход американского президента Дональда Трампа «все на все» Минск может обсуждать и с США, и с Европой, как и любая другая страна.

Ранее Лукашенко помиловал 31 украинца в рамках договоренностей с Трампом.