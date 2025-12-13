Стало известно, зачем Лукашенко помиловал политзаключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 заключенных в том числе в интересах стабилизации ситуации в европейском регионе. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

Отмечается, что решение также было принято в связи с просьбами глав государств и исходя из гуманитарных принципов.

13 декабря стало известно, что Лукашенко помиловал 123 граждан из разных стран, в том числе белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову.

В конце октября Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обсуждать с Евросоюзом и США договоренности в рамках глобальных сделок. Он подчеркнул, что подход американского президента Дональда Трампа «все на все» Минск может обсуждать и с США, и с Европой, как и любая другая страна.

Ранее Лукашенко помиловал 31 украинца в рамках договоренностей с Трампом.