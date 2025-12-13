На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западной Украине массово «заминировали» поезда

На Западной Украине сообщили о минировании трех поездов, пассажиры эвакуированы
true
true
true

На Западной Украине произошло массовое «минирование» поездов. Об этом сообщает «Страна.ua».

Украинская газета уточняет, что сначала пассажиров высадили в поле после того, как поступило сообщение о минировании поезда из Перемышля в Киев. Вскоре такие же звонки поступили по поводу ж/д составов, следовавших из украинской столицы в Ужгород и Будапешт. Пассажиров поездов высадили из вагонов на вокзале.

В начале октября на Украине остановили во время движения поезд из Киева в Будапешт из-за сообщения о взрывчатке. В роликах с места происшествия ж/д состав тоже остановился в поле. Пассажиры стояли и сидели поблизости от него и ждали, пока поезд проверят.

А в январе этого года с разницей в один день «заминировали» ж/д вокзал баварского города Пассау на юге Германии и главный вокзал австрийского Граца. Это произошло после получения анонимной информации о заложенных там взрывных устройствах. Вокзалы приостанавливали работу, их пассажиров эвакуировали, но данные о «минировании» после проверки с собаками не подтвердились.

Ранее сообщалось, что на Украине заминировали территорию, превышающую площадь Англии.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами