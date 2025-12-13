На Западной Украине массово «заминировали» поезда

На Западной Украине произошло массовое «минирование» поездов. Об этом сообщает «Страна.ua».

Украинская газета уточняет, что сначала пассажиров высадили в поле после того, как поступило сообщение о минировании поезда из Перемышля в Киев. Вскоре такие же звонки поступили по поводу ж/д составов, следовавших из украинской столицы в Ужгород и Будапешт. Пассажиров поездов высадили из вагонов на вокзале.

В начале октября на Украине остановили во время движения поезд из Киева в Будапешт из-за сообщения о взрывчатке. В роликах с места происшествия ж/д состав тоже остановился в поле. Пассажиры стояли и сидели поблизости от него и ждали, пока поезд проверят.

А в январе этого года с разницей в один день «заминировали» ж/д вокзал баварского города Пассау на юге Германии и главный вокзал австрийского Граца. Это произошло после получения анонимной информации о заложенных там взрывных устройствах. Вокзалы приостанавливали работу, их пассажиров эвакуировали, но данные о «минировании» после проверки с собаками не подтвердились.

Ранее сообщалось, что на Украине заминировали территорию, превышающую площадь Англии.