Европе предрекли проигрыш от любого исхода переговорного процесса по Украине

Европейские страны проиграют от любого варианта урегулирования конфликта между РФ и Украиной. Об этом в статье для журнала UnHerd написал директор аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау.

По его словам, государства Европы сами загнали себя в угол. Они оказались в такой ситуации, поскольку так и не разработали реалистичные планы ни на случай войны, ни на случай мира.

«Если соглашение все же будет достигнуто, перед США и РФ откроются обширные возможности для бизнеса, на плечи ЕС (Европейского союза — «Газета.Ru») лягут расходы, связанные с финансированием членства Украины в блоке. Если же стороны так и не договорятся, Украине светят дальнейшие территориальные потери», — говорится в публикации.

Мюнхау обратил внимание, что Европе будет сложно поддерживать Украину, если США перестанут помогать в этом вопросе. Более того, европейские страны столкнутся с трудностями при попытке восстановить собственные вооруженные силы.

«В общем, как бы то ни было, они проиграют», — подчеркнул автор материала.

Он добавил, что пытающийся помешать урегулированию украинского конфликта ЕС оказался «между молотом и наковальней». Региональное содружество лишилось всякого влияния на мирный процесс.

Ранее европейские дипломаты оценили возможность вступления Украины в ЕС в 2027 году.