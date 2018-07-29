Первый президент Украины рассказал о «циничной» лжи Киева

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что нынешние власти страны занимаются «откровенным и циничным» обманом. Об этом сообщает RT.

По словам политика, нынешний украинский президент Петр Порошенко иногда встречается с ним, а также с другими предшественниками на посту — Виктором Ющенко и Леонидом Кучмой. Кравчук заявил, что он не принимает участия в формировании политики Украины и доволен этим, так как «привык выполнять обещания».

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«А сегодня, к сожалению, слова и дела не совпадают. Причем обещают и обманывают откровенно и цинично. Я не хочу участвовать в формировании политики с такими обещаниями», — подчеркнул экс-президент.

Ранее Леонид Кравчук рассказал о готовившемся покушении на бывшего президента Украины Виктора Януковича.