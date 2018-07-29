Рейтинг Макрона побил антирекорд из-за «дела Беннала»

Рейтинг популярности французского президента Эммануэля Макрона упал до рекордно низкого значения на фоне скандала с избиением манифестанта сотрудником Елисейского дворца. Об этом сообщает французское издание Journal du Dimanche.

По данным опроса Французского института изучения общественного мнения (IFOP), деятельностью Макрона на посту президента удовлетворены лишь 39% граждан Франции. Таким образом, он побил свой прошлый антирекорд, установленный в июне и августе 2017 года. Тогда рейтинг президента падал до 40%.

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Также сообщается, что 61% французов, отвечая на вопрос, устраивает ли их Макрон на посту президента, заявили о «полном недовольстве». Больше всего президента критикуют сторонники «Демократического движения», «Республиканцев» и Соцпартии.

Ранее сообщалось, что Макрон опроверг слухи о том, что его бывший личный охранник Александр Беналла является его любовником.