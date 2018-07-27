Путин назвал условие для визита в ресторан с Эрдоганом

Российский президент Владимир Путин пошутил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что сходит с ним в ресторан, когда в Турцию будут поставлять мясо из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эрдоган во время переговоров с российским коллегой в Йоханнесбурге, где проходит саммит БРИКС, заявил, что отношения России и Турции продолжают положительно развиваться во всех аспектах. По его мнению, успехи во взаимодействии страны даже могут быть причиной зависти других государств.

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«Но, с другой стороны, мы замечаем и видим, что наше сотрудничество приводит к зависти со стороны других лиц», — сказал Эрдоган.

В ответ на слова турецкого президента Путин напомнил Эрдогану, что он обещал пригласить его в ресторан. Глава Турции сразу же пригласил Путина отобедать, на что последний отреагировал с юмором.

«Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и [пообедаем]», — пошутил Путин.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что будет ждать Путина «с большим удовольствием.