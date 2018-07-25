Путин обсудил с членами Совбеза предстоящие контакты на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин провел регулярное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, передает РИА «Новости».
«На совещании обсуждались вопросы, связанные с открывающимся 26 июля в Йоханнесбурге саммитом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и предстоящими на его полях международными контактами президента», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также затрагивались актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин проинформирует коллег по БРИКС о результатах своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом.