Представитель Украины покинула минскую встречу с ДНР и ЛНР

Представитель Украины на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко покинула встречу после конфликта с представителем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарьей Морозовой. Об этом сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на руководителя рабочей группы ЛНР по обмену пленных Ольгу Кобцеву.

По утверждению Кобцевой, Геращенко якобы прибыла на встречу с часовым опозданием, словесно оскорбила представителя ДНР и покинула заседание рабочей группы, из-за чего был объявлен вынужденный перерыв.

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«Представитель Украины Ирина Геращенко, опоздав на час, вместо того чтобы обсуждать повестку дня ... начала свое выступление с антироссийской риторики, не имеющей и близко отношения к обсуждаемым вопросам», — заявила Кобцева.

Она также рассказала, что представители самопровозглашенных республик пытались «вернуть работу группы в конструктивное русло», но «наткнулись на полное непонимание со стороны украинского представителя». Кобцева подчеркнула, что на заседании должны были обсудить многие актуальные вопросы, в том числе обмен пленными.

Ранее сообщалось, что ДНР требует от Киева вернуть 277 пленных.