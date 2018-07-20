Times: Великобритании нужен «закон Скрипаля»

Великобритании нужен новый закон, который бы позволил наказать причастных к отравлению семьи Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок», пишет в колонке The Times обозреватель Роджер Бойес.

Бойес напоминает, что у британских властей есть достаточно доказательств. Настало время публично назвать подозреваемых, отмечает колумнист. Если власти смогли установить, на кого они работали, тогда эту информацию тоже следует сделать публичной, говорится в материале.

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Подозреваемые должны быть названы, и мы должны усвоить этот урок, призывает автор статьи.

Нам нужен «закон Скрипаля» — закон, который будет затрагивать политические убийства и предусматривать соответствующее наказание на разных уровнях.

Бойес добавляет, что бывают моменты, в которых спецслужбы должны молчать. «Дело Скрипаля» — не является таковым, молчание помогает только России.

Бывший российский офицер Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были 4 марта отравлены в британском Солсбери с использованием нервно-паралитического вещества класса «Новичок». После инцидента Лондон возложил вину на Россию. Москва отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей. В настоящее время они выписаны из больницы.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американским СМИ заявил, что дела о предлагаемом «российском вмешательстве» в выборы в США и об отравлении граждан России в Солсбери похожи отсутствием доказательств.