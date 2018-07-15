Получивший отказ на похороны матери сын жертвы из Эймсбери обратился к Трампу

Сын Дон Стерджесс, которая погибла в результате отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, получил от властей отказ на похороны своей матери, передает Mirror.

Сообщается, что официальные лица заявили молодому человеку, что тело его матери является теперь «собственностью Короны».

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В связи со сложившейся ситуацией, мужчина принял решение обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой обсудить отравление в Эймсбери и его расследование во время саммита с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Ранее Трамп написал в своем твиттере, что на встрече с Путиным недостаточным результатом будет даже сдача Москвы.