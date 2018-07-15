Помощник Трампа рассказал о подготовке к саммиту с Путиным

По словам советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона, подготовка к саммиту президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа идет «отлично», передает РИА «Новости».

«Отлично, спасибо», — ответил Болтон на соответствующий вопрос журналистов.

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Отмечается, что журналисты не смогли задать вопрос самому Трампу, так как он отправился в Хельсинки со своего собственного гольф-курорта Trump Turnberry, который расположен на западном побережье Шотландии. Самолет главы государства должен был вылететь из аэропорта Глазго Прествик.

Ранее сообщалось, что Трамп отправился из Великобритании в Финляндию на саммит с Путиным.