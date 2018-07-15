Туск сравнил отношение Трампа к России и Украине

Председатель Европейского совета Дональд Туск рассказал, что американский президент Дональд Трамп в разговорах с ним проявлял больший интерес к мотивам действий России на Украине, чем к самой Украине. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

По утверждению Туска, Украина не находится в центре интересов Трампа, как и вся Восточная Европа. Также глава Европейского совета заявил о «повышенной неприязни к ЕС и НАТО».

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«В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторгов относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине», — сказал Туск.

Он подчеркнул, что на фоне неприятия Трампом ЕС и НАТО, в отношении лидеров вроде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Северной Кореи Ким Чен Ына и российского президента Владимира Путина «вполне отчетливо» заметно их «приятие».

Ранее Трамп рассказал о своем отношении к ситуации вокруг Крыма.