Помпео: США намерены продолжить сотрудничество с Мексикой

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты планируют продолжить сотрудничество с Мексикой при новом президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, для налаживание отношений с избранным президентом Мексики он совершил визит в страну после выборов.

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Он также добавил, что работа по обеспечению безопасности на границе США и Мексики будет продолжена.

Помпео подчеркнул, что США также готовы работать с новым президентом Мексики по пересмотру НАФТА.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продлит соглашение по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) только в том случае, если сделка будет «честной».